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Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Ligde "süper" derbi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 09:44 Güncelleme: 15.09.2024 09:52
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Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Ligde süper derbi

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan, tarafından yönetilecek Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Papara Park Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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