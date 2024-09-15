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Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 1-1 berabere bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 09:44 Güncelleme: 15.09.2024 23:00
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Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 1-1 berabere bitti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik skorla sonuçlandı. Derbide kazanan olmadı.

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