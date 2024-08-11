Sivasspor Trabzonspor maçı canlı anlatım izle | Fırtına galibiyetle başlamak istiyor
EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor Süper Lig 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Cihan Aydın tarafından yönetilen EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oynanacak. EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Trabzonspor sezonu açıyor. Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ise geçtiğimiz sezonu topladığı 54 puanla 7. basamakta tamamlamıştı. Sivas ekibi, yeni sezonda ilk 5 hedefiyle yola çıkacak. Sivasspor yeni sezonda Alex Pritchard, Sonko Sundberg, Uros Radakovic, Bekir Turaç Böke gibi isimleri kadrosuna kattı. Sivasspor - Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetirken yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstlenecek. Sivasspor, taraftarı karşısında Trabzonspor maçından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali, Murat, Radakovic, Noah, Uğur, Charisis, Turgunboev, Alex, Emrah, Mening, Manaj
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Lundstram, Mendy, Cihan, Visca, Trezeguet, Draguş
SİVASSPOR SON 3 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI
Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.
Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
SEZON BAŞLANGICI DİKKAT ÇEKTİ
Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.
TRABZONSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE
Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e evinde 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Sivasspor deplasmanında kazanarak taraftarlarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor.
Trabzonspor, Sivasspor maçının ardından 15 Ağustos Perşembe günü Rapid Wien'e konuk olacak. Trabzonspor'un ligde 5 maçlık fikstürü şu şekilde;
1. Hafta: Sivasspor - Trabzonspor
2. hafta: Bay - Trabzonspor
3. hafta: Trabzonspor - Kayserispor
4. hafta: Eyüpspor - Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
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