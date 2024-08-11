Sivasspor Trabzonspor maçı canlı anlatım izle | Fırtına galibiyetle başlamak istiyor

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Trabzonspor sezonu açıyor. Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ise geçtiğimiz sezonu topladığı 54 puanla 7. basamakta tamamlamıştı. Sivas ekibi, yeni sezonda ilk 5 hedefiyle yola çıkacak. Sivasspor yeni sezonda Alex Pritchard, Sonko Sundberg, Uros Radakovic, Bekir Turaç Böke gibi isimleri kadrosuna kattı. Sivasspor - Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetirken yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstlenecek. Sivasspor, taraftarı karşısında Trabzonspor maçından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…