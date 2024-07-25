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Başarılar Trabzonspor! Ruzomberok- Trabzonspor maçı | CANLI

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 15:31 Güncelleme: 25.07.2024 20:17
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Başarılar Trabzonspor! Ruzomberok- Trabzonspor maçı | CANLI

Trabzonspor'un Avrupa macerası başladı. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya temsilcisi MFK Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor. MFK Ruzomberok Stadı’nda oynanan mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan önemli pozisyonlar...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor. Saat 19.30'da MFK Ruzomberok Stadı'nda oynanan mücadelede Bastian Dankert düdük çaldı.

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

RUZ 0-1 TS

KARŞILAŞMA A SPOR'DA YAYINLANIYOR

MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayan mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor

Bordo-mavili takımın kadrosunda futbolcular, Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, John David Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Edin Vişça, Mislav Orsic, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan ve Umut Bozok yer alıyor.

MFK RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

MFK Ruzomberok: Frühwald, Köstl, Gabriel, Maly, Selecky, Mudry, Lavrincik, Tucny, Chrien, Luteran, Hladik.

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Visca, Bardhi, Trezehuet, Draguş.

AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.



SLOVAKLARLA İKİNCİ RANDEVU

Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.

TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.



EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 149 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

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