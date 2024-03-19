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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi | Adalet Bakanı Tunç: 12 kişi gözaltında

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi | Adalet Bakanı Tunç: 12 kişi gözaltında

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında konuyla ilgili kritik gelişmeleri aktardı:

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