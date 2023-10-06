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CANLI | Adana Demirspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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CANLI | Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Demirspor Stadı'nda yapılacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. haftada devam ediyor. Trabzonspor, Yeni Adana Demirspor Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak.

Bordo-mavililerde 5 eksik bulunurken Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

BORDO-MAVİLİLER BEŞ EKSİK

Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı dört maçı kazanan Akdeniz ekibine ilk yenilgisini tattırma peşinde olacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Trabzonspor'daki eksikler de göze çarpıyor. Kırmızı kart cezalısı Batista Mendy, sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez'in yanı sıra Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan Filip Benkovic ile sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.

GÖZLER ONUACHU'DA

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Adana Demirspor karşısında takımın en önemli gol silahı olacak. 2014/15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında da bu istikrarı devam ettirmek istiyor.

ÖDEMELER AKSAMIYOR

Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi olduğu gibi Adana Demirspor maçı öncesi de oyuncuların ödemelerini gerçekleştirdi. Bu sezon tüm ödemelerini düzenli olarak yapan bordo-mavili yönetim, oyuncuların moralini yüksek tutmaya ve tüm konsantrasyonlarını sahaya vermelerini arzuluyor.

ADANA DEMİRSPOR – TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ…

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu.

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