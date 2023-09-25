CANLI | Hatayspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Hatayspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a deplasmanda konuk olacak.

2023-24 sezonuna Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından 5 hafta sonunda Trabzonspor ligde 9 puan topladı.