Süper Lig'de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11'ler...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Transferin son haftasında kadrosunu Pepe, Onuachu gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavili ekip kazanarak rakibinin üstüne yükselmek isterken, Beşiktaş ise 3 puanı cebine koyarak zorlu derbiyi kayıpsız geçmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte dün İstanbul'a gelen Aboubakar'ın bordo-mavililere karşı forma giyebileceği öğrenildi. Nenad Bjelica ile Şenol Güneş kafasındaki kadroları netleştirdi. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.
VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.
Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde golcü oyuncu Vincent Aboubakar maç kadrosuna alındı.
Ailesinde yaşanan sağlık sorunları gerekçesiyle kulüpten izin alarak Fransa'ya giden ve Türkiye'ye dönen Aboubakar'ın forma giyip giyemeyeceği yarın netlik kazanacak.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
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