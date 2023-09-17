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CANLI | Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'de müthiş derbi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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CANLI | Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Süper Lig’de müthiş derbi

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Volkan Bayarslan tarafından yönetilen Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Beşiktaş bugün karşılaşıyor.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor : Uğurcan, Mehmet, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Visca, Onuachu.

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Amir, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ante Rebic, Cenk Tosun


Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde golcü oyuncu Vincent Aboubakar maç kadrosuna alındı.

Ailesinde yaşanan sağlık sorunları gerekçesiyle kulüpten izin alarak Fransa'ya giden ve Türkiye'ye dönen Aboubakar'ın forma giyip giyemeyeceği yarın netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

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