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Son dakika | Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı cezası geldi

SAMSUNSPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Son dakika | Samsunspor’a 2 dönem transfer yasağı cezası geldi

Son dakika spor haberleri bugün...Süper Lig ekiplerinden Samsunspor 2 dönem transfer yasağı cezası aldığını bildirdi.

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