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Kayserispor'un yeni hocası belli oluyor! Burak Yılmaz sonrası...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:43
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Kayserispor’un yeni hocası belli oluyor! Burak Yılmaz sonrası...

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti. Kaloğlu ile görüşmelerin kulüp tesislerinde sürdüğü öğrenildi.

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