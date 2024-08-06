06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bellona Kayserispor'un isim sponsoru oldu: 2024-2025 Süper Lig sezonuna güçlü destek!

Giriş: 06.08.2024 12:15
ABONE OL
Bellona Kayserispor’un isim sponsoru oldu: 2024-2025 Süper Lig sezonuna güçlü destek!

Kayseri'nin iki önemli değeri, futbolda birleşerek önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye'nin lider mobilya markalarından Bellona, 2024-2025 Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör