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TFF, Süper Lig'de VAR kayıtlarını açıkladı!

KASIMPAŞA
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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TFF, Süper Lig’de VAR kayıtlarını açıkladı!

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanan maçlarda hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı hayata geçirdi. Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

SADECE İZLENEN GÖRÜNTÜLER...

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

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