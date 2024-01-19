İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştıklarını duyurdu

YAKIN TUTMADI

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor, daha sonra Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi. Yakın yönetimindeki sarı-siyahlılar, 12'i Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 resmi karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'nda ise 3. turda Kepezspor'a 3-2'lik skorla kaybederek turnuvaya veda etti.