İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştıklarını duyurdu
Son dakika spor haberleri... İstanbulspor bugün yollarını ayırdığı teknik direktör Hakan Yakın'ın yerine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiğini resmen açıkladı.
İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yakın döneminde sarı-siyahlılar, 13 resmi maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. İstanbulspor bugün yollarını ayırdığı teknik direktör Hakan Yakın'ın yerine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiğini resmen açıkladı.
BAŞARI DİLEKLERİ
İstanbulspor'da Teknik Direktör Hakan Yakın dönemi sona erdi. Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
YAKIN TUTMADI
Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor, daha sonra Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi. Yakın yönetimindeki sarı-siyahlılar, 12'i Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 resmi karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'nda ise 3. turda Kepezspor'a 3-2'lik skorla kaybederek turnuvaya veda etti.
SON SIRADA YER ALIYOR
Hakan Yakın göreve geldikten sonra oynadığı ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, takıma ligdeki ilk galibiyetini kazandırmıştı. Yakın, ayrıca diğer galibiyetini de Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı. İstanbulspor, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet ve -3 puan cezasıyla birlikte 7 puanla son sırada bulunuyor.
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