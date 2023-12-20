İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu konuştu: Küme düşmüşüz problem değil

"SORUMLU HAKEMLER VE FEDERASYONDUR"

Yaşananların Trabzonspor maçına rastlamasının bir tesadüf olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, "VAR eğer 5 dakikada karar veremiyorsa, 73. dakikada sahadan takımın çekilmesinin sorumlusu hakemler ve federasyondur, biz değiliz. Trabzonspor maçına denk gelmesi bir tesadüf. Kimse benden fazla Trabzonlu olmasın. Hiçbir Trabzonlu benden çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den randevu alamadığını dile getiren Sarıalioğlu, yaşanan olay üzerine bugün federasyondan arandığını kaydederek, "Saat 15.00'te aradılar, Müslüm Özmen ve başkanla konuştuk. Kendisini dinledim. Aday olduğu günden bugüne kadar ne düşünüyorsam, liglerle alakalı ne düşünüyorsam hepsini yine söyledim. Yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından konuşmadım. Kulüp başkanlarının içinde ne konuştuysam, onları konuştum. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler." açıklamasında bulundu.