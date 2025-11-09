Galatasaray milli ara öncesi kayıp istemiyor! İşte Kocaelispor maçının muhtemel 11’leri

09 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 06:22 Güncelleme: 09.11.2025 06:28
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, bugün saat 17.00’de Kocaeli Stadyumu’nda Kocaelispor’a konuk olacak. Ligde 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayan sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini korumak istiyor. Ligde 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da bu maçta İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen

ASLAN KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTİYOR

Ligde sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet ve 2 beraberlikle aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar alan Galatasaray, milli maçlar için verilecek ara öncesinde kayıp yaşamak istemiyor.

Galatasaray milli ara öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor (İHA)

SON MAÇ KOCAELİ'NİN

Kocaelispor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 6 kez rakibini mağlup etti. 9 müsabaka ise berabere sona erdi.

İki takım son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da rakip oldu ve Kocaelispor 5-2'lik skorla maçı kazandı.

ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray, Kocaelispor ile 2018 yılında hizmete açılan yeni stadında ilk kez oynayacak. Sarı-kırmızılılar, yeşil-siyahlılara karşı Süper Lig'de deplasmanda son olarak 16 Aralık 1984 tarihinde yapılan müsabakada 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından iki takım arasında ligde Kocaeli'de oynanan maçlarda Galatasaray 11 kez 3 puan alırken, 4 defa da berabere kaldı.

SÜPER LİG'DE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a konuk olduğu müsabakada mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmanın 17'sinden galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde geçtiğimiz hafta evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

LİGDE SON 9 DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmada puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de mağlup olduktan sonra dış sahada geçen sezon 4, bu sezon da 5 olmak üzere 9 maça çıktı ve hepsini kazandı. Cimbom, bu 9 müsabakanın 6'sında da gol yemedi. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile mücadele etti.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarda hem hücumda ve hem de savunmada gösterdiği performansla zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, çıktığı 11 müsabakada rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü. Cimbom ayrıca 6 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

Kocaelispor ise taraftarı önünde Galatasaray'ı devirmenin peşinde (İHA)

10 FARKLI FUTBOLCU GOL ATTI

Galatasaray'ın, Süper Lig'de kaydettiği 25 gol, 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı-kırmızılılarda ligde atılan bu gollerde ise Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 6 gol sevinci yaşayan Icardi'nin ardından Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Yunus Akgün 2, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük mücadelesinde ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

OKAN BURUK İLE SELÇUK İNAN, 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, İnan ise Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın başındaydı. Oynanan 3 maçı da Okan Buruk'un takımı kazandı.

LUCAS TORREIRA SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı durumuna düşecek ve Gençlerbirliği'ne karşı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez de sarı kart cezasını Trabzonspor karşılaşmasında tamamladı.

Galatasaray'da tedavileri devam eden İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün, Kocaelispor mücadelesinde olmayacak.

Lucas Torreira (AA)

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Galatasaray'a Kocaeli'de coşkulu karşılama

