CANLI Ajax - Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. Daha önce oynadığı 3 maçın 2’sini kazanan sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta ilk düdük çaldı. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetiyor.
İLK 11'LER
Ajax : Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst
Galatasaray : Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Lemina, Torreira, Jakobs, Sane, Osimhen, Sara
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
14. dakikada sağ kanattan Singo'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen'in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
18. dakikada sol kanattan Sara'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.