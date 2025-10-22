Aslan yuvasında av peşinde: Galatasaray'ın rakibi Bodo/Glimt! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, saat 19.45’te evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek. İki takımın tarihindeki ilk karşılaşmada düdüğü İngiliz Michael Oliver çalacak. İşte Sarı-kırmızılıların ilk 11'i...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, saat 19.45'te evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hogh, Haugen
İLKAY GÜNDOĞAN ŞÜPHELİ
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda mücadele öncesi son antrenmanı tamamlayamayan İlkay Gündoğan'ın ağrılarının sürdüğü aktarıldı. Tecrübeli isim Bodo/Glimt maçında forma giyip giyemeyeceği şüpheli.
ASLAN GALİBİYET PEŞİNDE
Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Norveç temsilcisi ise 2 beraberlik sonucunda topladığı 2 puanla 24. sırada bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybederken, 2. haftada ise evinde İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
AVRUPA KUPALARINDA 330 KEZ OYNADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 330 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 117 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 453 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 125. MÜSABAKA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 124 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 30'undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 124 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 28 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 16, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı mücadelelerin 11'ini kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.
İLK RANDEVU
Galatasaray ile Bodo/Glimt, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Norveç takımlarıyla 6 kez oynadı. Cimbom; Molde, Tromsö ve Rosenborg ile yaptığı müsabakaların 3'ünden galip ayrılırken, 2 kez yenildi ve 1 defa da berabere kaldı. Bodo/Glimt ise Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşırken, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
NORVEÇ LİGİ'NDE 2. SIRADA
Norveç Ligi'nde 1 maçı eksik olan Bodo/Glimt, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, ligde son olarak Sarpsborg'u deplasmanda 5-2 yendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Norveç ekibi, Slavia Prag ile deplasmanda 2-2, evinde de Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
EVİNDE 29 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, RAMS Park'ta en son 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Bodo/Glimt mücadelesinde de yer almayacak.
MİCHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Maçın 4. hakemi ise Andrew Madley olacak. Müsabakada VAR'da Andrew Dallas, AVAR'da da Clay Ruperti görev yapacak.
