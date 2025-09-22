CANLI | Galatasaray - Konyaspor

22 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 10:27 Güncelleme: 22.09.2025 20:42
Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında lider Galatasaray, evinde Konyaspor’u ağırlıyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Icardi, Sané, Yunus, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Barış, Singo

KONYASPOR: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Ndao, Jevtovic, Melih, Bardhi, Muleka, Umut

Galatasaray, bugüne kadar Konyaspor ile içerde oynadığı 24 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. (A Haber arşiv)Galatasaray, bugüne kadar Konyaspor ile içerde oynadığı 24 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. (A Haber arşiv)

İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçından 20'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 55, konuk takım ise 16 gol attı.

Okan Buruk'un forvet hattında yine Mauro Icardi'ye forma vermesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Okan Buruk'un forvet hattında yine Mauro Icardi'ye forma vermesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

