13 Eylül 2025, Cumartesi
Okan Buruk'tan forvet kararı! Osimhen'in yokluğunda kim oynayacak? İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Okan Buruk'tan forvet kararı! Osimhen'in yokluğunda kim oynayacak? İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 09:38 Güncelleme: 13.09.2025 09:43
Okan Buruk’tan forvet kararı! Osimhen’in yokluğunda kim oynayacak? İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak 5'te 5 yapmak isterken; Şampiyonlar Ligi ilk maçı öncesi de moral depolamanın peşinde. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Uğurcan Çakır, Singo ve İlkay Gündoğan'ın ise forma giymesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de 5'inci hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Eyüp deplasmanına çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak olacak. Sarı kırmızılılar, ligde ilk 4 haftada 4 galibiyet alarak 12 puan elde etti. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Cimbom, 2025-2026 sezonuna da çok iyi bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna yükselmeyi başardı.

Okan Buruk, bugünkü Eyüpspor mücadelesinde ideale yakın bir ilk 11'le takımını sahaya sürecek. Sakatlığı nedeniyle riske edilmeyecek Victor Osimhen dışında eksik bulunmuyor. Aslan'da flaş transferler İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'nun ilk 11'de karşılaşmaya başlaması bekleniyor. Cimbom her ne kadar deplasmana çıkıyor olsa da Eyüpspor'un ayırdığı kontenjanla beraber 22 bin taraftarı tribünde destek verecek.

Galatasaray'da Eyüpspor maçında yeni futbolcuların sahada olması bekleniyor. (A Haber arşiv)Galatasaray'da Eyüpspor maçında yeni futbolcuların sahada olması bekleniyor. (A Haber arşiv)

YENİLER SAHADA
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan'ın Eyüpspor önünde forma giymeleri bekleniyor. Trabzonspor'dan 36 milyon euroya transfer edilen Uğurcan, Monaco'dan 30 milyon euroya gelen Singo ve Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a gelen İlkay, Okan Buruk'un ilk 11 planlarında yer alıyor.

Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'nin de forma şansı bulması bekleniyor. (A Haber arşiv)Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'nin de forma şansı bulması bekleniyor. (A Haber arşiv)

ICARDI HAZIR KITA
Milli arada İstanbul'da kalan ve bireysel çalışmalarına ağırlık veren Mauro İcardi, forma bekliyor. Her geçen hafta fiziksel olarak iyi bir noktaya gelen Arjantinli forvet, Eyüpspor maçına hazır. Okan Buruk'un İcardi'yi bir kez daha oyuna sonradan dahil etmesi düşünülüyor. Ünlü yıldız bu sezon 3 maçta 2 gol attı.

EYÜPSPOR'LA 3. RANDEVU
Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.

İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri (A Haber arşiv)İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri (A Haber arşiv)

İŞTE EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
EYÜPSPOR: FELIPE, TALHA, CLARO, ROBIN, MUJAKIC, KEREM, SESLAR, YALÇIN, DRAGUŞ, SERDAR, UMUT BOZOK
GALATASARAY: UĞURCAN, SINGO, DAVINSON, ABDÜLKERİM, EREN, TORREIRA, SARA, İLKAY, SANE, YUNUS, BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan forvet kararı! Osimhen'in yokluğunda kim oynayacak? İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
