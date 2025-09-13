Okan Buruk’tan forvet kararı! Osimhen’in yokluğunda kim oynayacak? İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’ler

Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'nin de forma şansı bulması bekleniyor. (A Haber arşiv)

ICARDI HAZIR KITA

Milli arada İstanbul'da kalan ve bireysel çalışmalarına ağırlık veren Mauro İcardi, forma bekliyor. Her geçen hafta fiziksel olarak iyi bir noktaya gelen Arjantinli forvet, Eyüpspor maçına hazır. Okan Buruk'un İcardi'yi bir kez daha oyuna sonradan dahil etmesi düşünülüyor. Ünlü yıldız bu sezon 3 maçta 2 gol attı.

EYÜPSPOR'LA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.