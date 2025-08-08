Süper Lig’de perde açılıyor! Okan Buruk’tan forvet kararı! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi kadroya katmıştı. (A Haber arşiv)

Harika bir yaz dönemi geçiren ve kadrosunu Leroy Sane ile Osimhen'i alarak çok daha güçlendiren Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 36 haftada sadece Beşiktaş'a deplasmanda kaybetmişti.