08 Ağustos 2025, Cuma
Süper Lig'de perde açılıyor! Okan Buruk'tan forvet kararı! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 09:54 Güncelleme: 08.08.2025 10:01
Süper Lig'de 2025/26 sezonu son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın maçıyla başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray'da Osimhen ve Icardi'nin eksikliği dikkat çekerken; Okan Buruk'un forvette Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.

Süper Lig'de 3 senedir üst üste şampiyonluk kupasını kimselere bırakmayan 5 yıldızlı G.Saray, bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bugün G.Antep FK ile 21.30'da deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak.

Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi kadroya katmıştı. (A Haber arşiv)Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi kadroya katmıştı. (A Haber arşiv)

Harika bir yaz dönemi geçiren ve kadrosunu Leroy Sane ile Osimhen'i alarak çok daha güçlendiren Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 36 haftada sadece Beşiktaş'a deplasmanda kaybetmişti.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlık dönemi boyunca yaptığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. (A Haber arşiv)Sarı-kırmızılı ekip hazırlık dönemi boyunca yaptığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. (A Haber arşiv)

LİGDE 8 MAÇTIR KAZANIYOR
Son 8 Süper Lig maçından da zaferle ayrılan, ve son dördünde kalesinde gol bile görmeyen sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam etmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da geçen sezonki kadroya göre ilk 11'de büyük değişiklikler olmayacak.

Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Icardi'nin eksikliği bulunuyor. (A Haber arşiv)Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Icardi'nin eksikliği bulunuyor. (A Haber arşiv)

Muslera'nın yerine eldivenleri Günay'ın giymesi beklenirken, Osimhen ve İcardi'nin hazır olmaması nedeniyle sahaya Barış Alper Yılmaz'ın tek forvet olarak çıkması bekleniyor. Transfer görüşmelerinde bulunan Morata'nın ilk 11'de riske edilmesi beklenmiyor.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Burak, Kulasin, Abena, Arda, Rodrigues, N'Diaye, Sorescu, Bacuna, Kozlowski, Maxim, Boateng
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Zaniolo, Barış Alper

