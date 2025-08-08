Süper Lig'de perde açılıyor! Okan Buruk'tan forvet kararı! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 2025/26 sezonu son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın maçıyla başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray'da Osimhen ve Icardi'nin eksikliği dikkat çekerken; Okan Buruk'un forvette Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.
Süper Lig'de 3 senedir üst üste şampiyonluk kupasını kimselere bırakmayan 5 yıldızlı G.Saray, bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bugün G.Antep FK ile 21.30'da deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak.
Harika bir yaz dönemi geçiren ve kadrosunu Leroy Sane ile Osimhen'i alarak çok daha güçlendiren Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 36 haftada sadece Beşiktaş'a deplasmanda kaybetmişti.
LİGDE 8 MAÇTIR KAZANIYOR
Son 8 Süper Lig maçından da zaferle ayrılan, ve son dördünde kalesinde gol bile görmeyen sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam etmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da geçen sezonki kadroya göre ilk 11'de büyük değişiklikler olmayacak.
Muslera'nın yerine eldivenleri Günay'ın giymesi beklenirken, Osimhen ve İcardi'nin hazır olmaması nedeniyle sahaya Barış Alper Yılmaz'ın tek forvet olarak çıkması bekleniyor. Transfer görüşmelerinde bulunan Morata'nın ilk 11'de riske edilmesi beklenmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu
- Evde fark etmeden faturanızı kabartan 3 cihaz: Kullanmadığınızda fişten çekin
- Alzheimer’a yeni umut: Lityum takviyesi, beyni gençleştiriyor
- Ortaokul kayıt takvimi 2025- 2026 | MEB Ortaokul kayıtları başladı mı, ne zaman?
- TUS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 | TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Temizlik yaparken yılanları eve çağırıyor olabilirsiniz! Bu koku yılanları cezbediyor
- SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara hangi gün geçecek?
- Kişilik testi: Çay mı kahve mi? Bu basit tercih kişilik özelliklerini gözler önüne seriyor
- “Ne spor ne diyet!” dedi, 12 ayda 63 kilo verdi! İşte sırrı
- İnatlarında sınırsız 3 burç! Doğru bildiklerinden asla dönmezler
- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2025 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF
- St Patricks Athletic-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?