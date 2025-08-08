Canlı | Gaziantep FK-Galatasaray

Süper Lig'de 3 senedir üst üste şampiyonluk kupasını kimselere bırakmayan 5 yıldızlı G.Saray, bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bugün G.Antep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak.

GAZİANTEP FK&NBSP;- GALATASARAY

Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata (Dk. 35 Enver Kulasin), Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Boateng

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz,

Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+12 (Penaltıdan) Barış Alper Yılmaz, Dk. 16 Eren Elmalı (Galatasaray),

Sarı kartlar: Dk. 12 Rodrigues, Dk. 41 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 Torreira ve Sanchez, Dk. 42 Lemina (Gaziantep)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

8.⁠ ⁠dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

12.⁠ ⁠dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

45+1 dakikada Sara'nın soldan uzun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sane'nin aşırtma vuruşunda top, kalenin üstünden auta çıktı.

45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.