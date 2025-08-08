Canlı | Gaziantep FK-Galatasaray
Süper Lig'de 2025/26 sezonu son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın maçıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 3 senedir üst üste şampiyonluk kupasını kimselere bırakmayan 5 yıldızlı G.Saray, bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bugün G.Antep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak.
GAZİANTEP FK&NBSP;- GALATASARAY
Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata (Dk. 35 Enver Kulasin), Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Boateng
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz,
Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+12 (Penaltıdan) Barış Alper Yılmaz, Dk. 16 Eren Elmalı (Galatasaray),
Sarı kartlar: Dk. 12 Rodrigues, Dk. 41 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 Torreira ve Sanchez, Dk. 42 Lemina (Gaziantep)
İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
45+1 dakikada Sara'nın soldan uzun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sane'nin aşırtma vuruşunda top, kalenin üstünden auta çıktı.
45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.