CANLI | Eyüpspor - Galatasaray

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HATAYA YER YOK

Ligde sarı-kırmızılılar, 24 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlikle aldığı 77 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Galatasaray, Eyüpspor karşısında da hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.

İLK MAÇ 2-2

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmazken, mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Bu sezon son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor ile Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

Sarı kırmızılılar bu maçı da kazanıp son haftalara avantajlı girmenin peşinde (İHA)



KRAL OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 25 maçta görev aldı ve rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Osimhen bu performansıyla ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 30 gol sevinci yaşadı.

Victor Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yakalayacak. Osimhen en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.



EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 30 karşılaşmada kalesinde 29 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Cimbom ayrıca ligde üst üste 2, toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı. Ligde rakip fileleri 73 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan 2. ekip olarak bulunuyor.



BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI

Galatasaray'da, Eyüpspor maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. Bodrum FK müsabakasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü ve Eyüp karşısında yer alamayacak.



3 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Eyüpspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara da sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftada Sivasspor maçında cezalı olacak.



AHMED KUTUCU ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Eyüpspor maçında görev alması durumunda eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Kutucu, ara transfer döneminde eflatun-sarılılardan, sarı-kırmızılılara transfer oldu. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen ve uzun seneler forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da, Galatasaray'a karşı 2. kez rakip olacak.