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Galatasaray kritik Samsunspor virajında! Aslan yara almak istemiyor! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 08:59 Güncelleme: 11.04.2025 09:18
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Galatasaray kritik Samsunspor virajında! Aslan yara almak istemiyor! İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor’a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor ile oynadığı son 7 maçı da kazanırken ligde 20 golü bulunan Victor Osimhen Galatasaray’ın en büyük gol umudu olacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Samsunspor karşısında galibiyet peşinde (İHA)Galatasaray, Samsunspor karşısında galibiyet peşinde (İHA)

CİMBOM 3 PUAN ÖNDE

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Cimbom ligin son haftalarına 3 puan önde giriyor (İHA)Cimbom ligin son haftalarına 3 puan önde giriyor (İHA)

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

SON 10 RESMİ MÜSABAKADA 4 GALİBİYET ÇIKARABİLDİ

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı.

"Cimbom", bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk (AA)Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk (AA)

FRANKOWSKI MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak.

Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

Sarı kırmızılıların en büyük gol umudu Victor Osimhen (AA)Sarı kırmızılıların en büyük gol umudu Victor Osimhen (AA)

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSİMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.

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Galatasaray kritik Samsunspor virajında! Aslan yara almak istemiyor! İşte muhtemel 11’ler Galatasaray kritik Samsunspor virajında! Aslan yara almak istemiyor! İşte muhtemel 11’ler Galatasaray kritik Samsunspor virajında! Aslan yara almak istemiyor! İşte muhtemel 11’ler
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