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Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi Konyaspor! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 10:12 Güncelleme: 27.02.2025 10:33
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Galatasaray’ın ZTK’daki rakibi Konyaspor! İşte Okan Buruk’un muhtemel 11’i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında saat 19.00’da Konyaspor’u konuk edecek. 4 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, kazanırsa gruptan çıkacak. Beraberlik halinde ise Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray ZTK'da Konyaspor'u konuk edecek (DHA)Galatasaray ZTK'da Konyaspor'u konuk edecek (DHA)

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, saat 19.00'da evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise oynadığı 2 maçı da kazandı ve 6 puan grupta lider olarak yer alıyor.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda Galatasaray, gruplarda Boluspor'u 4-1 yenerken, Başakşehir ile de 2-2 berabere kaldı. Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, grupta da Çorum FK'yı 1-0, Eyüpspor'u da 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılması durumda gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, berabere kalırsa Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Günay, Kaan, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Barış, Berkan, Sara, Mertens, Yunus, Ahmet.

KUPADA 5. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya ekibi 4 golle karşılık verdi.

İki takım ayrıca bu sezon ligde 2 kez mücadele ettti ve sarı-kırmızılılar, Konya'da 2-1, İstanbul'da da 1-0'lık skorlarla kazandı.

İki takım kupada 5. kez karşı karşıya gelecek (DHA)İki takım kupada 5. kez karşı karşıya gelecek (DHA)

5.KEZ RAKİP OLUYORLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 4 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı da Okan Buruk'un takımı kazandı.

MUHAMMET ALİ METOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

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Galatasaray’ın ZTK’daki rakibi Konyaspor! İşte Okan Buruk’un muhtemel 11’i Galatasaray’ın ZTK’daki rakibi Konyaspor! İşte Okan Buruk’un muhtemel 11’i Galatasaray’ın ZTK’daki rakibi Konyaspor! İşte Okan Buruk’un muhtemel 11’i
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