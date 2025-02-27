Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi Konyaspor! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında saat 19.00’da Konyaspor’u konuk edecek. 4 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, kazanırsa gruptan çıkacak. Beraberlik halinde ise Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, saat 19.00'da evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise oynadığı 2 maçı da kazandı ve 6 puan grupta lider olarak yer alıyor.
Bu sezon Türkiye Kupası'nda Galatasaray, gruplarda Boluspor'u 4-1 yenerken, Başakşehir ile de 2-2 berabere kaldı. Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, grupta da Çorum FK'yı 1-0, Eyüpspor'u da 3-1'lik skorlarla mağlup etti.
Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılması durumda gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, berabere kalırsa Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Günay, Kaan, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Barış, Berkan, Sara, Mertens, Yunus, Ahmet.
KUPADA 5. RANDEVU
Galatasaray ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya ekibi 4 golle karşılık verdi.
İki takım ayrıca bu sezon ligde 2 kez mücadele ettti ve sarı-kırmızılılar, Konya'da 2-1, İstanbul'da da 1-0'lık skorlarla kazandı.
5.KEZ RAKİP OLUYORLAR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 4 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı da Okan Buruk'un takımı kazandı.
MUHAMMET ALİ METOĞLU DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.
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