20 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Galatasaray Haberleri CANLI | Galatasaray - AZ Alkmaar

CANLI | Galatasaray - AZ Alkmaar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 08:38 Güncelleme: 20.02.2025 20:47
ABONE OL
CANLI | Galatasaray - AZ Alkmaar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin zoru başarmaya çalışacağı mücadele öncesinde Okan Buruk'un ilk 11'i netleşti. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlıyor.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI OYNANACAK MI?

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başladı.

AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England oldu. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell oldu.

CANLI | Galatasaray - AZ Alkmaar

Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Mijnans, Belic, Poku, Parrott, Lahdo

AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti.

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)

AZ ALKMAAR İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

UEFA organiasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

09 Kasım 1988 | Fotoğraf: Galatasaray arşiv09 Kasım 1988 | Fotoğraf: Galatasaray arşiv

NEUCHATEL XAMAX ZAFERİNİ TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAK

Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek.

İsviçre temsilcisi ile 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Tur şansını zoran sokan Galatasaray, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırırken Türk futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı.

Tarihinde Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarının ilk maçında 8 kez 3 ve üstü farkla mağlup olan Galatasaray, sadece Neuchatel Xamax'ı elemeyi başardı. Diğer 7 eşleşmeden boynu bükük ayrıldı.

AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)

AVRUPA'DA SON 5 MAÇINI KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı.

"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)

ÜST ÜSTE 32 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)AZ Alkmaar - Galatasaray | İlk maçtan kareler (AA)

AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 20 kez çıkardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Galatasaray - AZ Alkmaar CANLI | Galatasaray - AZ Alkmaar CANLI | Galatasaray - AZ Alkmaar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör