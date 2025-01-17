17 Ocak 2025, Cuma
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Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 09:28 Güncelleme: 17.01.2025 09:43
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Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde

Atakaş Hatayspor ile Galatasaray Süper Lig maçında karşılaşacak. Cihan Aydın tarafından yönetilecek Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı, Mersin Stadium Stadı'nda oynanacak. Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Süper Lig'de kötü gidişatı durduramayan Hatayspor, 7 maçtır kazanamıyor. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde

HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Diack, Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Hatayspor-Galatasaray maçı, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı Cihan Aydın hakem olarak yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci üstlenirken, dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev yapacak.

Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde Hatayspor Galatasaray maçı! Lider deplasmanda 3 puan peşinde

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