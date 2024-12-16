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İstanbul'da kritik derbi! Galatasaray-Trabzonspor maçında muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 06:45 Güncelleme: 16.12.2024 06:55
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İstanbul’da kritik derbi! Galatasaray-Trabzonspor maçında muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u saat 21.00'de RAMS Park'ta ağırlayacak. Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan ve 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Cimbom, bu kritik mücadeleye önemli eksiklerle çıkacak. Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Öte yandan, Trabzonspor cephesinde de çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Bordo mavililerde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor saat 21.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci (İHA)Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci (İHA)

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Yunus, Osimhen

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

CİMBOM'DA ÜÇ EKSİK VAR

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

3 İSİM DE SINIRDA

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Geçen sezon oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçından bir kare (DHA)Geçen sezon oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçından bir kare (DHA)

SON 18 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.

Bordo-mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil de kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş (İHA)Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş (İHA)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN'LER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan maçlarda en farklı galibiyetlerde Trabzonspor'un bir kez 4-1'lik, Galatasaray'ın ise iki kez 5-1'lik galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında Galatasaray'ın 6-4'lük galibiyeti ile sonuçlanmıştı. İki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2'lik skorlarla elde edildi.

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