İstanbul’da kritik derbi! Galatasaray-Trabzonspor maçında muhtemel 11’ler

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş (İHA)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN'LER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan maçlarda en farklı galibiyetlerde Trabzonspor'un bir kez 4-1'lik, Galatasaray'ın ise iki kez 5-1'lik galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında Galatasaray'ın 6-4'lük galibiyeti ile sonuçlanmıştı. İki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2'lik skorlarla elde edildi.