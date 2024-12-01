Galatasaray kritik virajda! İşte Eyüpspor maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 34 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Batshuayi, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukan, Claro, Caner, Taşkın, Ampem, Emre Akbaba, Saiz, Halil, Thiam



SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak 2 Eylül 2017 tarihinde hazırlık müsabakasında rakip oldu ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden eflatun-sarılılar, 3 büyüklerden daha önce Beşiktaş ile oynadı ve 2-1 kaybetti.





15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 10'u Süper Lig, 5'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Aslan son olarak AZ Alkmaar ile deplasmanda mücadele etti ve 1-1 berabere kaldı.

İÇ SAHADA ASLAN

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan tek puan kaybını evindeki Kasımpaşa maçında yaşadı. Cimbom son olarak Samsunspor'u konuk etti ve rakibini 3-2 mağlup etti.

ATANI DA TUTANI DA İYİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hücumda ve savunmada gösterdiği performansla bu alanda Fenerbahçe ile birlikte zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 13 haftada 33 kez rakip fileleri havalandırırken, Victor Osimhen 6, Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens de 3 kez gol sevinci yaşadı.

Aslan kalesinde ise 11 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapadı.

Victor Osimhen (AA)



OSIMHEN'DEN 11 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen, sarı-kırmızılılar ile Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 11 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Osimhen bu gollerin 6'sını lig, 3'ünü de Avrupa'da kaydetti.



ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda ayrıca 1 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Cimbom'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftada deplasmandaki Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da, Eyüpspor maçında Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı yer alamayacak.



ARDA TURAN İLK KEZ RAKİP

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve burada şampiyonluklar yaşayıp, Avrupa'ya transfer olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı ilk kez rakip olacak. Turan, futbolculuk döneminde Manisaspor, Atletico Madrid ve Başakşehir'de forma giyerken, Galatasaray'a karşı oynamıştı.

Arda Turan (AA)



EYÜPSPOR'DA 3 FUTBOLCU CEZALI

Eyüpspor'da ise Galatasaray maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Eflatun-sarılıların geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Takımda ayrıca Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo'nun da sakatlıkları bulunuyor.



OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Eyüpspor arasında oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.