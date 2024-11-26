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AZ Alkmaar - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 12:25
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AZ Alkmaar - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sebastian Coltescu oturacak. Yardımcı VAR olarak da Catalin Popa görev alacak.

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