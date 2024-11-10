CANLI MAÇ İZLE | 10 Kasım 2024 Galatasaray (GS)-Samsunspor maçı şifresiz, kesintisiz, donmadan, 4K seyret
Ligin namağlup lideri Galatasaray, gündüz maçında Samsunspor’u konuk ediyor. Mauro Icardi’nin yokluğunda Galatasaray’ın gol yükünü Victor Osimhen üstlenirken, futbolseverler heyecanla mücadeleyi takip ediyor. Peki Galatasaray Samsunspor maçı canlı nasıl izlenir?
Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, bu sezonun dikkat çeken takımlarından Samsunspor'u sahasında konuk ediyor. Futbolseverler, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Galatasaray-Samsunspor maçının canlı izleme bilgileri ve detaylar haberimizde.
Bein Sports 1'de Canlı Yayın
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki bu önemli maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın öncesinde maç önü programları ve karşılaşma sonrasında maç sonu röportajları da aynı ekranlarda futbolseverlerle buluşacak.
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Şifresiz İzlenir Mi?
Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek isteyen taraftarların yayıncı kanal tarafından belirlenen abonelik şartlarını tamamlaması gerekmektedir.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Emre, Muja, Majid.