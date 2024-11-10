CANLI MAÇ İZLE | 10 Kasım 2024 Galatasaray (GS)-Samsunspor maçı şifresiz, kesintisiz, donmadan, 4K seyret

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, bu sezonun dikkat çeken takımlarından Samsunspor'u sahasında konuk ediyor. Futbolseverler, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Galatasaray-Samsunspor maçının canlı izleme bilgileri ve detaylar haberimizde.

Bein Sports 1'de Canlı Yayın

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki bu önemli maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın öncesinde maç önü programları ve karşılaşma sonrasında maç sonu röportajları da aynı ekranlarda futbolseverlerle buluşacak.

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Şifresiz İzlenir Mi?

Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek isteyen taraftarların yayıncı kanal tarafından belirlenen abonelik şartlarını tamamlaması gerekmektedir.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Emre, Muja, Majid.