CANLI | Galatasaray - Samsunspor
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon da liderliğini sürdürürken puan sıralamasında sadece 3 puan gerisinde olan Samsunspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen'in penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
11. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru, sol çaprazda taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda direğin üzerinden kornere çeldi.
19. dakikada Osimhen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Okan Kocuk, yakın direk dibinde yatarak gole izin vermedi.
37. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan ortasına penaltı noktasına hareketlenen Osimhen, kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.
Galatasaray, müsabakanın ilk devresini 1-0 üstün bitirdi.