Galatasaray Osimhen için çılgın teklif! 50 milyon euro masada

Galatasaray sezon başında dünyanın en iyi santraforlarından biri olan Victor Osimhen'i kiralayarak transfer piyasasını salladı.

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen'i sürpriz bir şekilde kiralayarak tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kaptırmamaya kararlı.

Victor Osimhen (AA)

CİMBOM HAREKETE GEÇTİ

Ocak ayında Chelsea'nin çıkış bedelini ödeyerek kadrosuna katmayı planladığı, ancak Finansal Fair Play sıkıntısı nedeniyle kesin bir hamle yapamadığı 25 yaşındaki santrfor için Galatasaray cephesi erken davrandı.

İTALYANLAR KİRALAMAK İSTEMİYOR

Napoli ile birkaç görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'i en azından 1 sezon daha kiralık olarak kadroda tutmayı garantilemek istiyordu. Ancak İtalyan kulübünün bu teklife olumsuz yaklaştığı ortaya çıktı.

Victor Osimhen (AA)

NAPOLİ 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'a kiralamadan önce Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini 130 milyon Euro'dan ocak ayı için 90 milyon Euro'ya, yaz dönemi için de 75 milyon Euro'ya çeken Napoli, oyuncuyu bonservisiyle göndermenin planlarını yapıyor.

YÖNETİM FORMÜL ARIYOR

Sarı-Kırmızılılar da hem performansı hem karakteri hem de vadettikleriyle çok kısa sürede tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Osimhen'in bonservisini alabilmek üzere formül arayışlarına başladı. Başkan Dursun Özbek, tüm yönetim kurulu kadrosunu görevlendirerek camianın tüm dinamiklerinin harekete geçirilmesini ve tüm sponsorlarla birlikte tarihi bir bütçe oluşturulmasını istedi.

İLK HEDEF 50 MİLYON EURO

75 milyon Euro gibi bir bedelin karşılanması imkansıza yakın görünse de Galatasaray Yönetimi'nin ana planı en azından uzun vadelerle ve çeşitli bonuslarla 50 milyon Euro seviyesine ulaşabilecek bir teklif paketi hazırlamak. Osimhen'in de "Kulüpler anlaşırsa ben imzaya hazırım" demesi üzerine bu tarihi teklif paketiyle Napoli'nin ikna edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.