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Galatasaray'dan yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'a geçmiş olsun mesajı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 21:50 Güncelleme: 04.11.2024 21:51
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Galatasaray’dan yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan’a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdi. Sarı-kırmızılı takım Demircan'ın son durumundan bahsederek, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirmesinden dolayı, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galayasaray'ın açıklaması (www.galatasaray.org)Galayasaray'ın açıklaması (www.galatasaray.org)

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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