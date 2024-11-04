Galatasaray’dan yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan’a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirmesinden dolayı, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galayasaray'ın açıklaması (www.galatasaray.org)

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.