Dev derbide sürpriz 11’ler! Galatasaray evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Fernandes, Muçi, Silva, Semih, Immobile

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci (İHA)

İKİ TAKIM DA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

BU SEZONKİ İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk (AA)

OKAN BURUK DERBİ ÖNCESİ AMELİYAT EDİLDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide takımının başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

İki gün önce ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Buruk, hastaneden çıkarak dinlenmeye geçti.

JAKOBS FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

SON 10 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci (DHA)

SAKATLARIN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 önemli ismin derbide forma giymesi beklenmiyor.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın derbide forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında üç oyuncunun oynayıp oynamayacaklarına karar verilecek.

AL MUSRATİ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.