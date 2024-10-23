CANLI | Galatasaray - IF Elfsborg

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İsveç'in Elfsborg takımını konuk ediyor.

GALATASARAY'IN 11'i

Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Sara, Torreira, Barış, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

SLOVEN HAKEM JUG YÖNETECEK

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.

fotoğraf: İHA

SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

ELFSBORG, LİGİNDE ZİRVEDEN UZAKTA

Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı.

Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.

Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.