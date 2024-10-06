Galatasaray Alanyaspor maçı canlı anlatım izle! Cimbom telafi peşinde

Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar on karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Alanyaspor ise üç mücadeleyi kazandı. Galatasaray, ev sahibi olduğu mücadelelerde rakibine üstünlük kurarken gözler kritik mücadele öncesinde İcardi, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Torreira gibi oyunculara çevrildi. Galatasaray'da Avrupa'da cezalı olan Muslera'nın ligde forma giymesi beklenirken sarı-kırmızılılar bu sezon çıktığı 12 karşılaşmanın 11'inde kalesini gole kapatamadı. Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.



Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi 6 Ekim pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi 11'ini sürmesi bekleniyor.



LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI OLDU



Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.



11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI



Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi. Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.





GALATASARAY VE ALANYASPOR 17. RANDEVUDA



İki takım arasında geride kalan 16 lig maçında sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet aldı.



Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de Pazar günü 17. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.





İSTANBUL'DA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU



RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.



Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.



İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.