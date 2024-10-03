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CANLI | Rigas Skola (RFS) - Galatasaray

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:31 Güncelleme: 03.10.2024 19:44
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CANLI | Rigas Skola RFS - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz..

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