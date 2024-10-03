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(AVRUPA LİGİ) Rigas Skola (RFS) - Galatasaray | İşte muhtemel 11'ler

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:31
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AVRUPA LİGİ Rigas Skola RFS - Galatasaray | İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 netleşti.

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