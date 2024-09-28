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Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Aslan'ın ilk 11'i

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 10:39 Güncelleme: 28.09.2024 18:23
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Galatasaray Kasımpaşa’yı ağırlıyor! İşte Aslan’ın ilk 11’i

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar bu maçı da kazanırsa Süper Lig'de 7'de 7 yaparak en iyi başlangıcı yapan takım olacak. Diğer yandan teknik direktör Okan Buruk'un bu maçta sahaya çıkaracağı ekip belli oldu. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i..

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