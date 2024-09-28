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CANLI | Galatasaray- Kasımpaşa'yı ağırlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 10:39 Güncelleme: 28.09.2024 20:15
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CANLI | Galatasaray- Kasımpaşa’yı ağırlıyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. RAMS Park'taki mücadelede iki takım kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

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