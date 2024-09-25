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Galatasaray Avrupa'da PAOK karşısında! İlk 11'ler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 00:22 Güncelleme: 25.09.2024 21:16
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Galatasaray Avrupa’da PAOK karşısında! İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle liderliğini sürdüren Galatasaray'da moraller yüksek. Sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında PAOK'u konuk edecek. İşte Okan Buruk'un mücadelede sahaya süreceği ilk 11...

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