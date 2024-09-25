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CANLI | Galatasaray - PAOK

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 00:22 Güncelleme: 25.09.2024 23:07
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CANLI | Galatasaray - PAOK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında PAOK'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip yıldız ismi Victor Osimhen'in golüyle ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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