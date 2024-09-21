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Derbi öncesi nefesler tutuldu! Icardi oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 09:30 Güncelleme: 21.09.2024 09:49
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Derbi öncesi nefesler tutuldu! Icardi oynayacak mı? İşte muhtemel 11’ler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun ilk 11 tercihleri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

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