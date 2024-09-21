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CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 09:30 Güncelleme: 21.09.2024 20:30
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CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk düdük çaldı. Heyecan dolu mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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