17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Okan Buruk tercihi yaptı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:52 Güncelleme: 17.09.2024 11:01
ABONE OL
Okan Buruk tercihi yaptı! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK 11’i...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezona da iddialı bir giriş yaparken erteleme maçında Gaziantep FK ile bugün kendi evinde karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda yeni transferlerden Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs bu maçta statü gereği forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör