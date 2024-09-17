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CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:52 Güncelleme: 17.09.2024 20:51
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CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezona da iddialı bir giriş yaparken erteleme maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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