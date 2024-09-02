Victor Osimhen Galatasaray’da! Yıldız forvet bu akşam İstanbul’a geliyor

"MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK"

İtalyan medyasınını haberine göre Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Yönetim de oyuncuyla görüşme gerçekleştirerek transferi bitirmeye çalışacak. Ayrıca 10 milyon euro seviyelerindeki maaşı da sarı kırmızılılar tarafından karşılanacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmayacak.

100 MİLYON EURO'LUK DEĞER

Eğer 100 milyon € piyasa değerine sahip Victor Osimhen'in transferi gerçekleşirse, bu transfer birçok rekoru beraberinde getirecek. Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olacak ve bu transferle birlikte Galatasaray, Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip kulüp unvanını elde edecek. Galatasaray'ın kadro değeri 288 milyon €'ya çıkacak.

İSTATİSTİKLERİ

2020 yılında Lille'den Napoli'ye 77,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Osimhen, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Serie A'da sadece 25 maçta forma giydi ve 15 gol attı.