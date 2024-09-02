Victor Osimhen Galatasaray'da! Yıldız forvet bu akşam İstanbul'a geliyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen ile ilgili ilk temas sağlandı ve teklif kabul edildi. Sarı kırmızılı kadroya dahil olan Nijeryalı oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Aslan, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından harekete geçti.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun geçtiği habere göre Napoli'den ayrılacak olan Victor Osimhen Galatarsaray'ın radarına girdi ve yıldız golcü ile sarı kırmızılı ekip arasında anlaşma sağlandı.
Dünyaca ünlü golcüyü Napoli'den kiralamak için girişimlerine başlayan Galatasaray, Osimhen'i ikna etmeyi başardı. Oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
İtalyanlar, Osimhen'in yıllık 11 milyon Euro olan maaşını Galatasaray'ın ödeyeceğini yazdı.
YILDIZ FORVET BU GECE İSTANBUL'DA!
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu gece saat 00.30'da İstanbul'da olacak.
"MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK"
İtalyan medyasınını haberine göre Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Yönetim de oyuncuyla görüşme gerçekleştirerek transferi bitirmeye çalışacak. Ayrıca 10 milyon euro seviyelerindeki maaşı da sarı kırmızılılar tarafından karşılanacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmayacak.
100 MİLYON EURO'LUK DEĞER
Eğer 100 milyon € piyasa değerine sahip Victor Osimhen'in transferi gerçekleşirse, bu transfer birçok rekoru beraberinde getirecek. Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olacak ve bu transferle birlikte Galatasaray, Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip kulüp unvanını elde edecek. Galatasaray'ın kadro değeri 288 milyon €'ya çıkacak.
İSTATİSTİKLERİ
2020 yılında Lille'den Napoli'ye 77,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Osimhen, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Serie A'da sadece 25 maçta forma giydi ve 15 gol attı.
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