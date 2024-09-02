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Galatasaray'da bomba iddia: Osimhen için görüşmeler başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 02.09.2024 16:05 Güncelleme: 02.09.2024 16:13
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Galatasaray’da bomba iddia: Osimhen için görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çalışıyor.

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