Galatasaray zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Kritik mücadele öncesinde Okan Buruk'un sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Konyaspor ligin 2. haftasının açılış maçında Galatasaray'ı ağırlıyor.
KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?
Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 47. MAÇ
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de cuma günü 47. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.
Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.
GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
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